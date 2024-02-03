غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحوثيين.. وتحليق كثيف بسماء صنعاء

وجاءت تلك الغارات بعد شن الولايات المتحدة ضربات على نحو 85 هدفًا في غرب العراق، ولاسيما في منطقة القائم الحدودية، إضافة إلى العكاشات، فضلاً عن مواقع في محافظة دير الزور السورية، التي جاءت بعد يوم من غارات أخرى، طالت محافظة حجة شمال غربي اليمن، وفق ما أفاد حينها إعلام الحوثي.