واشنطن تفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بالضفة.. و"نتنياهو" يعلق

وقتل في الضفة ما لا يقل عن 660 فلسطينيًا برصاص مستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قُتل ما لا يقل عن 20 إسرائيليًا بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقًا لأرقام إسرائيلية رسمية.