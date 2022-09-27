الكونجرس الأمريكي يحدد مساعدات لأوكرانيا بـ12 مليار دولار

كما سيشمل 4.5 مليارات دولار لمواصلة تقديم دعم مباشر للميزانية لحكومة كييف خلال الربع القادم. وقال مسؤول حكومي إن ذلك سيسمح لإدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدفع رواتب الموظفين الأساسيين، ومساندة المواطنين الفارين من الصراع، وتغطية النفقات المهمة الأخرى لمساعدة المدنيين.