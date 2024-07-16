استشهاد ١٣ فلسطينيًّا في اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، باستشهاد ثمانية فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين، في مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة. وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلًا شرق المدينة، ترافق ذلك مع قصف مكثف على المناطق الشرقية لخانيونس، خلّف دمارًا في منازل وممتلكات الفلسطينيين.