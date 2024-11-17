قتيلان و13 جريحًا في غارة إسرائيلية على منطقة "مار إلياس" في بيروت

وفي التفاصيل استهدفت الغارة منطقة مار إلياس في بيروت، وتسببت في حريق ودمار كبيرين، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف منطقة مار إلياس، ولم يسبق الغارة أي إنذار.