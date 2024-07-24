نصف الديمقراطيين قاطعوا خطاب نتنياهو أمام الكونجرس ونائبة تحضر بالكوفية الفلسطينية

وحضرت النائبة رشيدة طليب، الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، وهي الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، حيث رفعتها خلال كلمته، وفي وقت لاحق من الخطاب، رفعت طليب لافتة كتب عليها "مذنب بارتكاب إبادة جماعية" من جهة و"مجرم حرب" من جهة أخرى.