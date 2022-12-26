بعد قطعها للإمدادات.. روسيا مستعدة لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا

وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب "يا مال-أوروبا" صوب الغرب، ولكن تم وقفه في الغالب منذ ديسمبر من عام 2021، بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا.