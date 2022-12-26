بعد قطعها للإمدادات.. روسيا مستعدة لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا

أبدت روسيا استعدادها لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب "يا مال-أوروبا"، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الاثنين).
ونقلت "تاس" عن "نوفاك" قوله: "إن السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات، وعلى سبيل المثال لا يزال خط أنابيب يا مال-أوروبا، الذي تم وقفه لأسباب سياسية، غير مستخدم".
وأشار إلى أن موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك.
وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب "يا مال-أوروبا" صوب الغرب، ولكن تم وقفه في الغالب منذ ديسمبر من عام 2021، بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا.
وأنهت وارسو اتفاقها مع روسيا في مايو بعد أن رفضت في وقت سابق مطالبة موسكو بالدفع بالروبل، وردت شركة غازبروم الروسية بقطع الإمدادات.