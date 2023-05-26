"الدفاع السودانية": سنُسلِّح المتقاعدين لحماية أنفسهم.. وحرب المدن لا حدود زمنية لها

ويأتي ذلك بعدما أُعلن أن هناك تحسنًا في احترام الهدنة من قِبل الجانبين، وتراجُعًا لحدة القتال، ولاسيما في الخرطوم، وسط دعوات أمريكية وسعودية للمضي قدمًا في تنفيذ الالتزامات التي وافق عليها الجانبان في اتفاق جدة لوقف النار بغية التوصل إلى حل.