بعد مجزرة طرابلس.. وزير الداخلية الليبي يعلن إخلاء العاصمة من المسلحين

وفي التفاصيل، قال "الطرابلسي" في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال الفترة القادمة.

وأكد أنه لن يكون في العاصمة فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي، وهي أجهزة نظامية تابعة لوزارة الداخلية، وفقًا للعربية نت.