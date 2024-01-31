الأمم المتحدة: الحرب في السودان تسبّبت في نزوح 8 ملايين

وقال: "سمعتُ قصصًا مؤلمة عن فقدان عائلة وأصدقاء ومنازل وسبل العيش، لكن وسط هذا اليأس لمست أيضًا تصميم اللاجئين على المضيّ قدمًا إذا قدمنا لهم الدعم والفرص".