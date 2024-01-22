بوساطة مصرية قطرية.. إسرائيل تقترح تعليق القتال في غزة لشهرين في اتفاق متعدد المراحل

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تتوقع أن تتلقى ردًا الثلاثاء من قطر حول موقف حماس من الخطوط العريضة للمبادرة، "ولكن وفقًا للرسائل الواردة من هناك سيتم تأجيل ذلك لمدة يوم أو يومين بسبب النشاط المكثف" للجيش الإسرائيلي في خان يونس بجنوب القطاع.