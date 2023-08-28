برلمان ليبيا يدعو لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة والتحقيق بشأن التواصل مع إسرائيل

يشار إلى أن الكشف عن هذا اللقاء أثار موجة احتجاجات واسعة في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الليبية، ودفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف المنقوش عن العمل، ومنعها من السفر، ومن ثم إقالتها الاثنين.