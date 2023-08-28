برلمان ليبيا يدعو لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة والتحقيق بشأن التواصل مع إسرائيل

بعد الكشف عن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، دعا مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين كل مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ تعليمات حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وفي التفاصيل، دعا البرلمان إلى إجراء تحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن التواصل مع إسرائيل، مطالباً لجنة (6+6) بوضع شروط في قوانين الانتخابات تمنع ترشح كل من يثبت تورطه في ذلك.
وقال في بيان عقب جلسة طارئة بخصوص لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن قرار البرلمان سابقاً بسحب الثقة من حكومة الدبيبة كان "صائبا"، وفقاً للعربية نت.
واعتبر البرلمان أن أي عمل قامت به حكومة الوحدة الوطنية بعد سحب الثقة منها هو عمل "باطل"، داعياً كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية إلى عدم تنفيذ تعليمات هذه الحكومة.
يذكر أن الخارجية الإسرائيلية كانت أعلنت، في بيان الأحد، أن إيلي كوهين عقد اجتماعاً مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.
ونقل عن كوهين قوله إنه تحدث مع وزيرة الخارجية الليبية "عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين"، مؤكداً: "نمنح أهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا"، فيما وصف الاجتماع بالـ"تاريخي" و"خطوة لبناء العلاقات".
ووفق البيان، ناقش الوزيران خلال اللقاء الذي عقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في العاصمة روما، "العلاقات التاريخية بين البلدين وإمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه".
يشار إلى أن الكشف عن هذا اللقاء أثار موجة احتجاجات واسعة في العاصمة طرابلس وغيرها من المدن الليبية، ودفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف المنقوش عن العمل، ومنعها من السفر، ومن ثم إقالتها الاثنين.
وأكدت وزارة الخارجية الليبية أن اللقاء كان عابراً وغير رسمي ولم يكن معداً له مسبقاً، إلا أن اثنين من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة كشفا أن الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.
وقال أحد المسؤولين إن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع الشهر الماضي، عندما كان في زيارة لروما، وإن مكتبه رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش، حسب أسوشييتد برس.
وذكر المسؤول الثاني أن الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت المنقوش رئيس الوزراء على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس.