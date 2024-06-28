مناظرة "ترامب" والمأزق.. هل ينسحب "بايدن" من سباق الرئاسة؟ إشارة لـ"26 كذبة"!

بعد موجة الانتقادات والدعوات الديمقراطية لتنحي بايدن وإنهاء ترشحه للرئاسة، قال مسؤول في الحملة إن الرئيس بايدن "لن ينسحب" من سباق انتخابات 2024، بعد الأداء الهش في المناظرة في وقت متأخر من يوم الخميس، مما أثار الحديث بين بعض الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي استبداله.