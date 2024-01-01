وزير إسرائيلي: حرب غزة فرصة لتهجير سكانها وإعادة استيطانها

وتابع بن غفير: "لا يمكننا الانسحاب من أي منطقة نحن متواجدون فيها في قطاع غزة، وأنا لا أستبعد الاستيطان اليهودي هناك فحسب، بل أعتقد أنه أمر مهم أيضًا".