الزيارة الأزمة.. "بيلوسي" تغادر تايوان والصين تردّ بمناورات عسكرية

وكانت "بيلوسي" -وفق "روسيا اليوم"- قد وصلت إلى العاصمة التايوانية مساء يوم أمس الثلاثاء، بعد أن هبطت طائرتها في مطار سونغ شان، وسط تحذيرات من بكين بإجراءات صارمة، حال إتمام هذه الزيارة.