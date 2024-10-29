"الأمم المتحدة" تحذّر: الشرق الأوسط يمرّ بأخطر مرحلة مرت عليه منذ عقود

أعرب موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط، "تور وينسلاند"، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات والأوضاع الأمنية المتدهورة في المنطقة، مؤكدًا خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي أن الشرق الأوسط يشهد "أخطر مرحلة منذ عقود".
وأشار "وينسلاند"، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، إلى دخول النزاع عامه الثاني وتصاعد المخاطر في مناطق متعددة تشمل: فلسطين، غزة، لبنان، العراق، اليمن، وسوريا، إضافة إلى توتر الأوضاع بين إسرائيل وإيران.
ودعا "وينسلاند" إلى توجيه كل الجهود نحو خفض التصعيد وإيجاد مسار يعزّز السلام والاستقرار. كما أكّد قلقه من الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، التي تعاني من حصار محكم.
وناشد بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، مشيرًا إلى أن مشاهد الدمار والظروف القاسية في غزة تفوق الخيال مع اقتراب فصل الشتاء.