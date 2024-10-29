"الأمم المتحدة" تحذّر: الشرق الأوسط يمرّ بأخطر مرحلة مرت عليه منذ عقود

وأشار "وينسلاند"، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، إلى دخول النزاع عامه الثاني وتصاعد المخاطر في مناطق متعددة تشمل: فلسطين، غزة، لبنان، العراق، اليمن، وسوريا، إضافة إلى توتر الأوضاع بين إسرائيل وإيران.