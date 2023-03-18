قبل ساعات من انتهائه .."أردوغان" يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (السبت)، تمديد الاتفاقية التي سمحت باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، دون أن يحدّد مدّة التمديد.
وقبل ساعات من انتهاء مدّة الاتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال "أردوغان" في تصريحات بثها التلفزيون التركي: "بعد محادثات مع الجانبَين، ضمنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 مارس"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من ناحيته، بين وزير البنى التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف بالإعلان، أن الاتفاق مُدّد لفترة 120 يومًا.
ولم تؤكد روسيا تمديد الاتفاقية إلى الآن.