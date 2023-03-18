قبل ساعات من انتهائه .."أردوغان" يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وقبل ساعات من انتهاء مدّة الاتفاقية عند منتصف ليل السبت الأحد، قال "أردوغان" في تصريحات بثها التلفزيون التركي: "بعد محادثات مع الجانبَين، ضمنا تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن تنتهي في 19 مارس"، وفقاً لـ"فرانس برس".