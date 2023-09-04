"بوتين" مستعد لإحياء اتفاق الحبوب لكن بعد رفع القيود عن صادرات روسيا الزراعية

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي بجنوب روسيا، قال "بوتين": "سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية"، وفقاً لـ"فرانس برس".