"بوتين" مستعد لإحياء اتفاق الحبوب لكن بعد رفع القيود عن صادرات روسيا الزراعية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين) استعداد روسيا لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود ما أن يتم رفع القيود عن صادراتها.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي بجنوب روسيا، قال "بوتين": "سنقوم بذلك ما أن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهته، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رفضه المقترحات البديلة من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وبين "أردوغان" أن تركيا تعد رزمة جديدة من الاقتراحات بالتشاور مع الأمم المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق الحيوي بالنسبة إلى الإمدادات الغذائية العالمية.