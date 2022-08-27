الشركة المشغّلة لمحطة زابوريجيا الأوكرانية تُحذّر من مخاطر "انتشار مواد مشعة"

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية الأوكرانية أطلقت 17 قذيفة على محيط محطة الكهرباء الأكبر في أوروبا. مضيفة: "سقطت أربع (قذائف) على سطح المبنى الخاص الرقم واحد؛ حيث توجد 168 وحدة تجميع للوقود النووي الأمريكي من شركة وستنغهاوس"، أما القذائف الباقية فانفجرت على بُعد 30 مترًا من مخزن للوقود المستعمل وقرب آخر يحتوي على "وقود جديد".