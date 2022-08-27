الشركة المشغّلة لمحطة زابوريجيا الأوكرانية تُحذّر من مخاطر "انتشار مواد مشعة"

في خِضَم تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن المخاطر حول محطة زابوريجيا النووية، حذّرت الشركة الأوكرانية العامة المشغّلة للمحطة التي تحتلها القوات الروسية، السبت من مخاطر "انتشار مواد مشعة".
واتهمت "إينرغو أتوم" القوات الروسية بأنها "قصفت مرارًا خلال يوم أمس" الموقع. وكتبت على منصة تلغرام: "نتيجة القصف المتكرر، تضررت البنية التحتية للمحطة، وهناك مخاطر لتسرب الهيدروجين وانتشار مواد مشعة"؛ ناهيك عن "خطر اندلاع حريق".
وأضافت شركة الطاقة النووية الأوكرانية، أن المصنع، منذ ظهر السبت (9.00 ت غ) "يعمل في ظل خطر انتهاك معايير السلامة من الإشعاع والحرائق".
من جانبها، اتهمت روسيا أوكرانيا بقصف زابوريجيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن المدفعية الأوكرانية أطلقت 17 قذيفة على محيط محطة الكهرباء الأكبر في أوروبا. مضيفة: "سقطت أربع (قذائف) على سطح المبنى الخاص الرقم واحد؛ حيث توجد 168 وحدة تجميع للوقود النووي الأمريكي من شركة وستنغهاوس"، أما القذائف الباقية فانفجرت على بُعد 30 مترًا من مخزن للوقود المستعمل وقرب آخر يحتوي على "وقود جديد".