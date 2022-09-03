أزمة طاقة "خانقة" تهدّد ألمانيا.. بعد توقُّف خط "نورد ستريم1"

وقال رئيس الوكالة، كلاوس مولر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الجمعة: "في ضوء القرار الروسي بعدم السماح بتدفُّق أي غاز عبر نورد ستريم 1 في الوقت الحالي، أصبحت محطات الغاز الطبيعي المسال ومستويات التخزين ذات الصلة والحاجة إلى تحقيق وفورات كبيرة أكثر أهمية، من الجيد أن تكون ألمانيا الآن أفضل استعدادًا، لكن الأمر يعتمد الآن على الجميع".