أزمة طاقة "خانقة" تهدّد ألمانيا.. بعد توقُّف خط "نورد ستريم1"

تتعرّض ألمانيا لأزمة طاقة خانقة على خلفية إعلان شركة "جازبروم" الروسية عدم استئناف توريد الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يمر عبر بحر البلطيق في الوقت الحالي.
وأكّدت الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الألمانية لمواجهة الأزمة.
وقال رئيس الوكالة، كلاوس مولر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الجمعة: "في ضوء القرار الروسي بعدم السماح بتدفُّق أي غاز عبر نورد ستريم 1 في الوقت الحالي، أصبحت محطات الغاز الطبيعي المسال ومستويات التخزين ذات الصلة والحاجة إلى تحقيق وفورات كبيرة أكثر أهمية، من الجيد أن تكون ألمانيا الآن أفضل استعدادًا، لكن الأمر يعتمد الآن على الجميع".
جدير بالذكر أن ألمانيا تحصل حاليًّا على معظم الغاز الطبيعي من النرويج وهولندا وبلجيكا.
وأشارت الوكالة إلى تدفُّق حوالي 2900 جيجاوات/ ساعة من الغاز الطبيعي من هذه الدول إلى ألمانيا، أول أمس الخميس.
وعلى سبيل المقارنة ففي يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير قبل التخفيض المعلن للإمدادات؛ نقل خط "نورد ستريم 1" حوالي 348 جيجاوات/ ساعة من الغاز الطبيعي الروسي.
وكانت الكميات التي تخزنها ألمانيا مضاعفة للكميات التي تستلمها من روسيا.
وعلى سبيل المثال: تم تخزين 965 جيجاوات/ ساعة من الغاز الطبيعي في ألمانيا، وفي نفس الوقت تم سحب 354 جيجاوات/ ساعة من التخزين؛ مما يعني الاحتفاظ بـ611 جيجاوات/ ساعة في مرافق التخزين.