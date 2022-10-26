البرلمان العراقي يصوت على الثقة في الحكومة الجديدة غداً

حدّد البرلمان العراقي يوم غدٍ جلسةً للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة وبرنامجها، بحسب ما أفاد بيان رسمي اليوم (الأربعاء)، بعد نحو أسبوعين من تكليف محمد شياع السوداني مهمة تشكيلها، وعقب أكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمةً سياسيةً حادة.
وذكرت وثيقة رسمية صادرة عن البرلمان نشرتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حدد غداً موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري وأسماء المرشحين للحقائب الوزارية.
وأضاف أن الجلسة ستعقد اعتباراً من الساعة 14:00 (11:00 ت ج).
وعلى الحكومة وبرنامجها أن يحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي النصف زائداً واحد، كما ينص الدستور العراقي، وبحسب المادة 76 منه، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.