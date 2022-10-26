البرلمان العراقي يصوت على الثقة في الحكومة الجديدة غداً

حدّد البرلمان العراقي يوم غدٍ جلسةً للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة وبرنامجها، بحسب ما أفاد بيان رسمي اليوم (الأربعاء)، بعد نحو أسبوعين من تكليف محمد شياع السوداني مهمة تشكيلها، وعقب أكثر من عام عاشت فيها البلاد أزمةً سياسيةً حادة.