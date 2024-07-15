"الحوثي" تعلن عن تنفيذ 3 هجمات بحرية بطرق مختلفة في البحرين الأحمر والمتوسط

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، إنها نفذت ثلاث عمليات عسكرية، بطرق مختلفة، في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وفي التفاصيل، أشارت الجماعة إلى أنها استهدفت السفينة بنتلي في البحر الأحمر، بمسيّرات وصواريخ باليستية، كما استهدفت ناقلة النفط "كايوس لاين" في البحر الأحمر بزورق ملغوم.
وأضافت أنها استهدفت السفينة أولفيا في البحر المتوسط، بالتعاون مع "المقاومة الإسلامية" بالعراق، المدعومة من إيران، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتشن جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على ممرات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.