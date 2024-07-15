"الحوثي" تعلن عن تنفيذ 3 هجمات بحرية بطرق مختلفة في البحرين الأحمر والمتوسط

وفي التفاصيل، أشارت الجماعة إلى أنها استهدفت السفينة بنتلي في البحر الأحمر، بمسيّرات وصواريخ باليستية، كما استهدفت ناقلة النفط "كايوس لاين" في البحر الأحمر بزورق ملغوم.