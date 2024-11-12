"الحوثي": استهدفنا سفناً للبحرية الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيرة

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقت سابق اليوم، أن سفينة على بعد 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن وقوع عدة انفجارات بالقرب منها، فيما أوضحت أن السفينة لم تلحق بها أضرار وأن طاقمها بخير، وفقا للعربية نت.