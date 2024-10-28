"الكل مقابل الكل".. صفقة حماس لوقف الحرب والانسحاب الكامل والإفراج عن الرهائن

ونقلت عن مصدر فلسطيني في قطر قوله: "بعد اغتيال يحيى السنوار، لم يعد لدينا ما نخسره، ونحن متمسكون بشروطنا"، مشيراً إلى مشاورات مرتقبة مع المجلس العسكري في غزة قبل اتخاذ قرار نهائي وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.