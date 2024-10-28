"الكل مقابل الكل".. صفقة حماس لوقف الحرب والانسحاب الكامل والإفراج عن الرهائن

كشفت مصادر عربية أن حركة حماس طرحت اقتراحاً جديداً لصفقة "الكل مقابل الكل"، تقضي بالإفراج عن جميع المختطفين مقابل وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الفوري من قطاع غزة.
ونقلت عن مصدر فلسطيني في قطر قوله: "بعد اغتيال يحيى السنوار، لم يعد لدينا ما نخسره، ونحن متمسكون بشروطنا"، مشيراً إلى مشاورات مرتقبة مع المجلس العسكري في غزة قبل اتخاذ قرار نهائي وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية.
و يأتي هذا التطور في وقت أعرب فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن قلقه من عدم وجود أهداف واضحة للعمليات الحالية.
من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن فرص تحقيق تقدم في المفاوضات ضئيلة طالما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية ضد حماس.