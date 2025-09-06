"رفض التهجير ونزع سلاح حماس" .. أمريكا والأمم المتحدة تناقشان خطة لإعادة إعمار غزة

في إطار سعي دولي لتجنب تصعيد التوترات الإقليمية، تنخرط الولايات المتحدة والأمم المتحدة في مناقشات مفصلة حول خطة إعادة إعمار غزة، تشمل تشكيل حكومة تكنوقراطية لمدة عام، ونشر قوة استقرار دولية، ونزع سلاح حركة حماس، مع رفض قاطع لأي تهجير جماعي للفلسطينيين، وتجري هذه المناقشات حالياً في عدة عواصم منها الدوحة بالإضافة إلى نيويورك، استعداداً لمؤتمر جانبي للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2025، حيث يُتوقع اعتراف دول أوروبية رئيسية بفلسطين كدولة.