عقب إعادة التمثيل الدبلوماسي.. وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية

كما تبادل الجانبان خلال الاتصال التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مزاولة أعمالها اليوم، إضافة إلى استعراض وجهات النظر تجاه عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.