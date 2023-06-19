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عقب إعادة التمثيل الدبلوماسي.. وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية

ناقشا في اتصال هاتفي تعزيز مسارات التعاون المشترك بينهما بما يحقّق مصالح البلدين وشعبيهما
وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، العلاقات الأخوية، وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

كما تبادل الجانبان خلال الاتصال التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، مزاولة أعمالها اليوم، إضافة إلى استعراض وجهات النظر تجاه عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

يذكر انه انطلاقا من اتفاق العلا، وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، اعلنت الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، اليوم إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما.

وسيتم ذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها الإثنين الموافق 19 يونيو 2023 .

ويؤكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة
رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني

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