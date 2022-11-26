الأردن يُحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، بأن قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة مسلحة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".