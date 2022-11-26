الأردن يُحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

أحبطت القوات المسلحة الأردنية، اليوم (السبت)، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، بأن قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة مسلحة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأضاف المصدر أنه جرى تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم؛ مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري.
وأوضح أنه عُثر على 56 كف حشيش و20 ألف حبة كبتاجون، وسلاح كلاشنيكوف بالإضافة إلى كمية من الذخائر.