مصدر أمريكي يكشف البنود الملزمة لإيران في الاتفاق النووي الجديد

كشف موقع أكسيوس الأمريكي للأخبار، عن تفاصيل الاتفاق النووي الإيراني الجديد، مؤكدًا أن الاتفاق سيلزم طهران بنسبة محددة لتخصيب اليورانيوم، وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قال موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجديد مع إيران لن يسمح لها بتخصيب اليورانيوم أعلى من 3.67 بالمائة.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الاتفاق الجديد سيمنع إيران من تخزين أكثر من 300 كلغ من اليورانيوم المخصب، كما أنه سيفرض قيودًا على برنامج إيران النووي حتى عام 2031.
وقال: ستتم إزالة أجهزة الطرد المركزي المتطورة لدى إيران وتخزينها تحت إشراف وكالة الطاقة.
وزادت التوقعات العالمية أخيرًا، حول احتمال قرب التوصل إلى اتفاق جديد بين طهران وواشنطن، يعيد الأخيرة إلى الاتفاق الذي خرجت منه عام 2018.
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهرًا، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس، إن التكتل قدم عرضًا "نهائيًا".