مصدر أمريكي يكشف البنود الملزمة لإيران في الاتفاق النووي الجديد

وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهرًا، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس، إن التكتل قدم عرضًا "نهائيًا".