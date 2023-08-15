قد ترقى لجرائم حرب.. "المنظمات الدولية" العاملة في السودان تدعو إلى وقف الانتهاكات

وفي بيان أصدره عددٌ من رؤساء المنظمات الدولية العاملة في السودان، اليوم، أكدوا خلاله التزامهم بدعم الشعب السوداني، إضافة إلى دعوة المجتمع الدولي لتكثيف الجهود والعمل على إنهاء الحرب في السودان، وتوفير التمويل للاستجابة دون تأخير، بعد أن أصبح أكثر من ستة ملايين شخص في السودان على شفا المجاعة، ويحتاج أكثر من 14 مليون طفل إلى المساعدات الإنسانية.