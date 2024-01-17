الوساطة الصينية فشلت.. باكستان تصعد وتطلب من المدنيين الابتعاد عن الحدود مع إيران

وفي التفاصيل، قررت باكستان، الأربعاء، استدعاء سفيرها من جارتها الغربية طهران، ومنعت السفير الإيراني من العودة إلى إسلام آباد، في أعقاب قصف لـ"الحرس الثوري" في منطقة بلوشستان الحدودية، وهي ثالث دولة تتعرض لهجوم صاروخي من الأراضي الإيرانية، بعد ساعات من ضربات في العراق وسوريا، وفقاً للعربية نت.