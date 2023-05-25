مرتزقة "فاجنر" تعلن الانسحاب من باخموت الأوكرانية وتسليمها للجيش الروسي

وقال "بريجوجين" في شريط فيديو وزّعه مكتبه الإعلامي: "نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم. من الآن وحتى الأول من يونيو، ستعود غالبية الوحدات إلى القواعد الخلفية. سنعيد مواقعنا إلى العسكريين، مع الذخيرة وكل ما يتواجد فيها"، وفقاً لـ"فرانس برس".