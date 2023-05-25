مرتزقة "فاجنر" تعلن الانسحاب من باخموت الأوكرانية وتسليمها للجيش الروسي

أعلن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية للمرتزقة، يفجيني بريجوجين، اليوم (الخميس)، بدء انسحاب عناصره من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، وتسليم مواقعها إلى الجيش الروسي، بعد أيام من تأكيده السيطرة عليها، إثر معركة هي الأطول منذ بدء الغزو.
وقال "بريجوجين" في شريط فيديو وزّعه مكتبه الإعلامي: "نحن في طور سحب وحداتنا من باخموت اليوم. من الآن وحتى الأول من يونيو، ستعود غالبية الوحدات إلى القواعد الخلفية. سنعيد مواقعنا إلى العسكريين، مع الذخيرة وكل ما يتواجد فيها"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكان "بريجوجين" قد أعلن السبت الماضي السيطرة على مدينة باخموت بالكامل.