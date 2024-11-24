"ترامب" يعزز آمال حل أزمة غزة.. تأثير أكبر من "بايدن" في تحرير الرهائن وإنهاء الحرب

ووفقاً لتقارير أكسيوس، ناقش هرتسوج مع ترامب أهمية تسريع عملية إطلاق سراح الأسرى في غزة، وأكد أن ترامب، الذي يسعى لإنهاء النزاع بأسرع وقت، سيكون له دور محوري في الضغط على الأطراف المعنية، فيما تقول مصادر في إسرائيل إن ترامب سيكون قادراً على التأثير بشكل أكبر على نتنياهو في هذا الملف مقارنة بالرئيس بايدن.