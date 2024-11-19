ماسك دائماً برفقته.. ترامب يخطط لحضور إطلاق صاروخ لـ"سبيس إكس" في تكساس الثلاثاء

يبدو أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب؛ يخطط لحضور إطلاق صاروخ "ستارشيب" التابع لشركة "سبيس إكس"، اليوم الثلاثاء، في أحدث مؤشرٍ على نفوذ مؤسّس الشركة إيلون ماسك؛ في إدارة الجمهوريين، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قيوداً مؤقتة على الرحلات الجوية فوق براونزفيل ومنطقة بوكا تشيكا في تكساس لزيارة كِبار الشخصيات التي تتزامن مع التوقيت الذي حدّدته "سبيس إكس" لإطلاق اختبار صاروخها الضخم "ستارشيب" من منشأة الإطلاق على خليج المكسيك.
وقالت "أسوشيتد برس"، إنه في الوقت نفسه، سيتم رفع قيود الطيران المفروضة فوق منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لفترة وجيزة، وذلك لعدم وجوده في المنزل.
تأتي زيارة ترامب؛ في الوقت الذي كان فيه الملياردير ماسك؛ حاضراً بشكلٍ شبه دائمٍ إلى جانب ترامب؛ في أثناء بناء إدارته، حيث حضر اجتماعات في نادي ترامب في مار إيه لاغو، ورافقه إلى اجتماعات مع الجمهوريين في الكابيتول هيل في واشنطن، الأسبوع الماضي، وإلى مباراة نزال "يو. إف. سي - UFC" في نيويورك السبت الماضي.
ويبدي ترامب إعجابه بـ"سبيس إكس" و"ستارلينك"، وكان يذكرهما في كثيرٍ من الأحيان خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة.
ووفقاً لشركة "سبيس إكس"، تحدّدت ساعة الإطلاق في الرابعة مساء الثلاثاء بالتوقيت المركزي للولايات المتحدة، وتبلغ مدة التجربة 30 دقيقة، حيث تتطلع الشركة مرة أخرى إلى اختبار نظام التقاط الصاروخ في تكساس، بينما تستمر المرحلة العليا في الهبوط في المحيط الهندي.
وبرز ماسك؛ كأفضل مانحٍ لترامب؛ خلال انتخابات عام 2024، حيث ضخ ما يقدّر بنحو 200 مليون دولار من خلال لجنة العمل السياسي التابعة له للمساعدة على انتخاب ترامب؛ كما كان ماسك شخصاً مؤثراً في إدارة ترامب التي يتم تشكيلُها منذ الانتخابات، وشارك أغنى شخص في العالم في محادثات ترامب مع قادة العالم، ودخل في اختياراته الوزارية.
وحسب "أسوشيتد برس"، لم يستجب فريق انتقال ترامب على الفور لطلب التعليق على خُطط الرئيس المنتخب.