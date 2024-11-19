ماسك دائماً برفقته.. ترامب يخطط لحضور إطلاق صاروخ لـ"سبيس إكس" في تكساس الثلاثاء

تأتي زيارة ترامب؛ في الوقت الذي كان فيه الملياردير ماسك؛ حاضراً بشكلٍ شبه دائمٍ إلى جانب ترامب؛ في أثناء بناء إدارته، حيث حضر اجتماعات في نادي ترامب في مار إيه لاغو، ورافقه إلى اجتماعات مع الجمهوريين في الكابيتول هيل في واشنطن، الأسبوع الماضي، وإلى مباراة نزال "يو. إف. سي - UFC" في نيويورك السبت الماضي.