"جلعاد" محذرًا من حرب طويلة: الهجوم الإسرائيلي على رفح لن يضمن إعادة المحتجزين

قال الرئيس الأسبق للدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، اليوم، إن اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة لا يضمن إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل فلسطينية.
وأضاف "جلعاد" في حديث لإذاعة "إف إم 103" المحلية: "دخولنا إلى رفح لا يضمن إعادة المختطفين".
وتابع: "بزعم أنها المعقل الأخير لحماس، تصر إسرائيل على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية محتملة في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة".
وحذر "جلعاد" من أنه إذا دخلت إسرائيل إلى رفح دون التنسيق مع المصريين والأمريكيين، فلن تقدم حلاً لجبهة لبنان، وستكون هناك حرب طويلة الأمد، ستمتد إلى كل إسرائيل وستخسر التحالف الاستراتيجي وتوسيع السلام.
واعتبر أن إيران هي التهديد الرئيسي، وهو أكبر بكثير من زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، الذي لا يعد قوة رئيسية في الشرق الأوسط.