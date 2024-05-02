"جلعاد" محذرًا من حرب طويلة: الهجوم الإسرائيلي على رفح لن يضمن إعادة المحتجزين

وحذر "جلعاد" من أنه إذا دخلت إسرائيل إلى رفح دون التنسيق مع المصريين والأمريكيين، فلن تقدم حلاً لجبهة لبنان، وستكون هناك حرب طويلة الأمد، ستمتد إلى كل إسرائيل وستخسر التحالف الاستراتيجي وتوسيع السلام.