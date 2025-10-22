"ساركوزي" في زنزانة العزل.. سجناء "لا سانتيه" يصرخون: أرجع المليارات!

وأوضحت تقارير صحفية أن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، وُضع في قسم العزل الانفرادي في "الحي الخاص" داخل السجن، لضمان أمنه وسرية احتجازه، حيث يقيم في غرفة مساحتها 11 مترًا مربعًا، تضم سريرًا مثبّتًا، ومكتبًا صغيرًا، ودشًا ومرحاضًا.