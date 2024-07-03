وزير "القنبلة النووية" يثير الجدل مجددًا بترويجه لاحتلال إسرائيل لسيناء

يشار إلى أن "إلياهو" أثار جدلًا العام الماضي بتصريح إذاعي مثير، قال فيه: إن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة خيار مطروح"، إلا أنه تراجع لاحقًا وصرّح عبر حسابه على منصة "إكس" بأن تصريحه كان "مجازيًّا".