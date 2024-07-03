وزير "القنبلة النووية" يثير الجدل مجددًا بترويجه لاحتلال إسرائيل لسيناء

أثار وزير التراث "الإسرائيلي" اليميني المتطرف "عميحاي إلياهو"، جدلًا واسعًا بعدما أعاد نشر تغريدة على منصة "إكس" تروج لفكرة "احتلال شبه جزيرة سيناء" في مصر.
وتضمّنت التغريدةُ دعوةً لشراء قميص مطبوع عليه خريطة مزعومة لإسرائيل، تشمل الضفة الغربية وغزة وسيناء، تحت شعار "الاحتلال الآن". كما قدمت التغريدة رابطًا لموقع يبيع بضائع تحمل الشعار ذاته، وتدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، وصولًا إلى الأردن.
وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز": فقد رفض المتحدث باسم الوزير التعليق على هذا الجدل، وكذلك المتحدث باسم وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، زعيم حزب أوتزما يهوديت اليميني المتطرف الذي ينتمي إليه "إلياهو". ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء أيضًا عندما سُئل عن رأيه في المنشور.
يشار إلى أن "إلياهو" أثار جدلًا العام الماضي بتصريح إذاعي مثير، قال فيه: إن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة خيار مطروح"، إلا أنه تراجع لاحقًا وصرّح عبر حسابه على منصة "إكس" بأن تصريحه كان "مجازيًّا".