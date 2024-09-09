استشهاد سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد ثلاثة فلسطينيين في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج، كما استُشهد ثلاثة آخرون من جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلاً شمال مخيم النصيرات، ترافق ذلك مع قصفٍ إسرائيلي عنيفٍ على محيط مبنى البريد بالمخيم؛ أسفر عن إصابة عددٍ من الفلسطينيين.