غارات إسرائيلية تستهدف مجمعًا عسكريًا لحزب الله في جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، مساء الاثنين، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي ميس الجبل وطير حرفا في جنوب لبنان.
وتفصيلاً، ذكرت الوكالة أن الغارات الإسرائيلية تسببت في أضرار جسيمة في عددٍ من المنازل والممتلكات، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي واصل التحليق فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وصولاً إلى مشارف مدينة صور.
وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته نفذت غارات في جنوب لبنان، وقال إنه قصف مجمعًا عسكريًا لحزب الله في ميس الجبل وإن مدفعيته ضربت هدفًا كان يشكل تهديدًا في مزارع شبعا بجنوب لبنان.
ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين إصابة أربعة جنود من جراء انفجار مجهول المصدر وقع الليلة الماضية في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان، وفقًا للعربية نت.
وفي وقت لاحق، قال حزب الله في بيان إن مقاتلين له فجروا عددًا من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع إسرائيل عند تجاوز قوة تابعة للواء غولاني الإسرائيلي للحدود.
وأكد حزب الله، الاثنين، أنه فجّر عبوات ناسفة بجنود إسرائيليين بعدما تجاوزوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية، في أول خطوة من نوعها منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الجانبين على وقع الحرب في غزة، نقلاً عن فرانس برس.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 4 جنود من جراء انفجار مجهول المصدر وقع الليلة الماضية في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان.
وذكر الجيش في بيان أنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن الحادثة قيد التحري، حسب وكالة أنباء "العالم العربي".
وإلى ذلك، قال إعلام لبناني، الاثنين، إن غارات إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي الضهيرة والناقورة جنوب لبنان، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن صفارات الإنذار دوت شمال إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن طائرات مقاتلة قصفت موقعًا مهمًا لتصنيع الأسلحة لجماعة حزب الله في منطقة النبي شيت بشرق لبنان، في حين أعلنت الجماعة مقتل أحد عناصرها من دون أن تكشف عن الملابسات، مضيفًا أن القصف جاء ردًا على إطلاق قذائف باتجاه شمال إسرائيل الليلة الماضية.