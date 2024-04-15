غارات إسرائيلية تستهدف مجمعًا عسكريًا لحزب الله في جنوب لبنان

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن طائرات مقاتلة قصفت موقعًا مهمًا لتصنيع الأسلحة لجماعة حزب الله في منطقة النبي شيت بشرق لبنان، في حين أعلنت الجماعة مقتل أحد عناصرها من دون أن تكشف عن الملابسات، مضيفًا أن القصف جاء ردًا على إطلاق قذائف باتجاه شمال إسرائيل الليلة الماضية.