منع الشرطة الأمريكية من استخدام "تقنيات التعرف على الوجه" كأساس لتنفيذ الاعتقالات

وتشير القواعد إلى أنه يجب أن يكون هناك أيضًا "المزيد من الأدلة المستقلة والموثوقة التي تربط المشتبه به بجريمة ما". وسيتعين على الشرطة في ديترويت الخضوع للتدريب على التكنولوجيا التي تعالج التحيز العنصري في معدلات دقتها، وسيتم تدقيق جميع الحالات التي تعود إلى عام 2017، والتي تم فيها استخدام التعرف على الوجه للحصول على مذكرة اعتقال.