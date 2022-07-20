شرطة الكونجرس تعتقل ١٧ نائبًا أمريكيًّا بينهم الهان عمر ورشيدة طليب

وأصدرت الشرطة بعد ذلك بوقت قصير، بيانًا أكدت فيه أنه تم الإفراج عن أعضاء الكونجرس؛ مشيرة إلى أنهم ومتظاهرون آخرون خالفوا القوانين وتسببوا في إغلاق أحد الشوارع، وتم إصدار ثلاثة تحذيرات لم يمتثلوا لها قبل اعتقالهم.