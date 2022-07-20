شرطة الكونجرس تعتقل ١٧ نائبًا أمريكيًّا بينهم الهان عمر ورشيدة طليب

اعتقلت شرطة الكابيتول هيل (الكونجرس) في العاصمة الأمريكية واشنطن، ١٧ عضوًا من أعضاء الكونجرس، من بينهم النائبتان "الهان عمر" و"رشيدة طليب" أثناء مظاهرة ضد إلغاء حق الإجهاض أمام المحكمة العليا.
وألغت المحكمة العليا في يونيو الماضي، الحكم التاريخي الصادر في عام 1973 الذي اعتبر أن الإجهاض حق للنساء؛ فيما أعادت المحكمة الوضع لما قبل عام ١٩٧٣ حيث اعتبرت أن حق الإجهاض ليس دستوريًّا إنما خيار يُترك لكل ولاية تقرر بالسماح أو الحظر.
وقالت شرطة الكابيتول هيل عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنها اعتقلت مساء أمس الثلاثاء، ٣٥ شخصًا بينهم ١٦ من أعضاء الكونجرس؛ بسبب عدم الانصياع لأوامر رجال الأمن ومنع الحركة المرورية.
وأصدرت الشرطة بعد ذلك بوقت قصير، بيانًا أكدت فيه أنه تم الإفراج عن أعضاء الكونجرس؛ مشيرة إلى أنهم ومتظاهرون آخرون خالفوا القوانين وتسببوا في إغلاق أحد الشوارع، وتم إصدار ثلاثة تحذيرات لم يمتثلوا لها قبل اعتقالهم.
وأكدت الشرطة أنها ستتخذ المزيد من الإجراءات الصارمة في حال تمت مخالفة القوانين.