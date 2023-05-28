بعد فرز 98.22% من الأصوات .. "أردوغان" 52.1% و"كليتشدار" 47.9%

ذكر التلفزيون التركي الرسمي أن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 47.88 في المئة، وذلك بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت اليوم الأحد.