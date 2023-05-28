بعد فرز 98.22% من الأصوات .. "أردوغان" 52.1% و"كليتشدار" 47.9%

ذكر التلفزيون التركي الرسمي أن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 47.88 في المئة، وذلك بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت اليوم الأحد.
وأفادت بيانات الهيئة العليا للانتخابات الصادرة الساعة الـ20:10 بالتوقيت المحلي بحصول "أردوغان" على نسبة 53.06 في المئة (21.798.559 صوتًا)، بينما حصل كليتشدار أوغلو على 46.94 في المئة (19.264.716 صوتًا)، مع فتح 80.79 في المئة من الصناديق، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقررت الهيئة في وقت سابق من اليوم رفع حظر النشر عن جولة الإعادة بدءًا من الساعة الـ18.15 بالتوقيت المحلي.