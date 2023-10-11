وزير الدفاع الإسرائيلي: الهجوم العنيف على غزة سيشمل عمليات برية

وكانت إسرائيل قد تعهدت بتصعيد ردها على هجوم حركة حماس، وقال الجيش إن العشرات من طائراته المقاتلة قصفت أكثر من 200 هدف خلال ليل الثلاثاء في حي بمدينة غزة، قال إن حماس استخدمته لشن موجة غير مسبوقة من الهجمات.