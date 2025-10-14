أوكرانيا تغرق في الظلام مجددًا بعد ضربات روسية كثيفة استهدفت البنية التحتية للطاقة

أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرغو"، الثلاثاء، قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ عن 8 مناطق على الأقل، نتيجة الأضرار التي لحقت بمحطات ومنشآت الطاقة جرّاء الغارات الروسية الأخيرة.
وأوضحت الشركة عبر "تلغرام" أن الانقطاعات شملت مناطق سومي وخاركيف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك، إلى جانب انقطاعات جزئية في كيروفوغراد، وتشيركاسي، وزابوريجيا، والعاصمة كييف. ولاحقًا، ألغت شركة "دي تي إي كيه" – كبرى شركات الطاقة الخاصة – خطة فصل الكهرباء في كييف.
ووفق ما أوردته العربية نت، فإن موسكو صعّدت هجماتها في الأسابيع الأخيرة على منشآت الكهرباء والسكك الحديدية مع اقتراب الشتاء، في تكرار للضغط الذي مارسته خلال شتاءات السنوات الماضية منذ بدء العملية العسكرية في فبراير 2022.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة "إثارة الفوضى" بين السكان المدنيين، مؤكدًا أن الهجمات الروسية طالت كذلك منشآت الغاز، ما فاقم الأزمة في الداخل الأوكراني.
وفي المقابل، كثّفت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية، مستهدفة مصافي النفط ومحطات الطاقة، إذ تسبب قصف لمحطة كهرباء في منطقة بيلغورود بانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود في روسيا منذ الصيف.