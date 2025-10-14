أوكرانيا تغرق في الظلام مجددًا بعد ضربات روسية كثيفة استهدفت البنية التحتية للطاقة

وأوضحت الشركة عبر "تلغرام" أن الانقطاعات شملت مناطق سومي وخاركيف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك، إلى جانب انقطاعات جزئية في كيروفوغراد، وتشيركاسي، وزابوريجيا، والعاصمة كييف. ولاحقًا، ألغت شركة "دي تي إي كيه" – كبرى شركات الطاقة الخاصة – خطة فصل الكهرباء في كييف.