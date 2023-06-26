للمرة الأولى منذ إنهاء العملية.. قائد "فاغنر" يكشف عن سبب تمرده

قال مؤسس وقائد مجموعة فاغنر للمرتزقة يفجيني بريجوجين، اليوم (الاثنين): "إن التحرك الذي يصفه الكرملين بـالتمرد، كان بسبب الظلم الذي تعرضت له المجموعة من وزارة الدفاع الروسية، وأنه لم يهدف إلى الإطاحة بالقيادة في روسيا".