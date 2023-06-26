للمرة الأولى منذ إنهاء العملية.. قائد "فاغنر" يكشف عن سبب تمرده

قال مؤسس وقائد مجموعة فاغنر للمرتزقة يفجيني بريجوجين، اليوم (الاثنين): "إن التحرك الذي يصفه الكرملين بـالتمرد، كان بسبب الظلم الذي تعرضت له المجموعة من وزارة الدفاع الروسية، وأنه لم يهدف إلى الإطاحة بالقيادة في روسيا".
وأضاف "بريجوجين" في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة هي الأولى منذ انتهاء التمرد الذي قام به أخيراً: "أن عناصره تراجعت حقناً للدماء في صفوف الجنود الروس، وأن العملية كشفت مشكلات أمنية خطيرة ونقاط ضعف في روسيا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكر أن عناصره لم تقم بأي اعتداء على الجيش أو المواطنين الروس، ورغم ذلك تعرضت المجموعة لقصف بالصواريخ والطائرات.