روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف منشأة للطاقة في القرم

وقالت السلطات إنها بدأت التحقيق في القضية بموجب المادتين "التحضير للتخريب" و"التداول غير المشروع للمتفجرات" من القانون الجنائي الروسي؛ مشيرة إلى أنه يتم التحقق من تورط المحتجز في جرائم أخرى على أراضي روسيا الاتحادية.