روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف منشأة للطاقة في القرم

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، عملية تخريب، كان يخطط جهاز الأمن الخاص الأوكراني لتنفيذها في منشأة البنية التحتية للطاقة في شبه جزيرة القرم.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي: تم إحباط محاولة تسلل وهجوم أوكرانية على أحد مواقع توليد الطاقة الكهربائية في شبه جزيرة القرم، وتم العثور بحوزة المتسللين على مواد متفجرة.
وتَضمن تقرير جهاز الأمن، أنه تم إحباط التخريب الذي خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم.
وأوضح التقرير أنه تم "اعتقال مواطن أوكراني، من مواليد عام 1978، جنّدته إدارة أمن الدولة"؛ وفقًا لموقع "سبوتنيك".
وأشار إلى أنه تمت مصادرة 3 عبوات شديدة الانفجار وتعليمات لاستخدامها ومخطط موقع أبراج نقل الطاقة بإحدى مناطق القرم.
وأكد التقرير أنه وفقًا لخبراء الطاقة، ففي حالة حدوث أضرار؛ سيُترك أكثر من 5 آلاف مواطن دون كهرباء؛ بما في ذلك عناصر البنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية لشبه الجزيرة.
وقالت السلطات إنها بدأت التحقيق في القضية بموجب المادتين "التحضير للتخريب" و"التداول غير المشروع للمتفجرات" من القانون الجنائي الروسي؛ مشيرة إلى أنه يتم التحقق من تورط المحتجز في جرائم أخرى على أراضي روسيا الاتحادية.