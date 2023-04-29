بريطانيا تُنهي إجلاء رعاياها من السودان اليوم

تُنهي المملكة المتحدة اليوم (السبت)، عمليات الإجلاء بطائرات عسكرية لرعاياها وأقاربهم المحاصرين في القتال الدائر في السودان؛ بحسب ما أعلنته الحكومة البريطانية.
وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، لوسائل إعلام بريطانية: "الناس يجب أن يكونوا مستعدين إلى أنه في غضون 24 ساعة -أي بحلول الساعة 18.00 بتوقيت المملكة المتحدة (17.00 بتوقيت غرينتش) السبت- سننهي رحلات الإجلاء هذه للمواطنين البريطانيين"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن "دودن" أنه جرى إجلاء أكثر من 1500 شخص، معظمهم بريطانيون مع عائلاتهم من مطار وادي سيدنا قرب الخرطوم.
وأشار إلى أن أكثر من 2000 مواطن بريطاني أبلغوا السلطات بأنهم يريدون أن يتم إجلاؤهم.