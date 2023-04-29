بريطانيا تُنهي إجلاء رعاياها من السودان اليوم

وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، لوسائل إعلام بريطانية: "الناس يجب أن يكونوا مستعدين إلى أنه في غضون 24 ساعة -أي بحلول الساعة 18.00 بتوقيت المملكة المتحدة (17.00 بتوقيت غرينتش) السبت- سننهي رحلات الإجلاء هذه للمواطنين البريطانيين"؛ وفقًا لـ"رويترز".