واشنطن.. عقوبات أمريكية تستهدف برنامج الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية

ووفقا للبيان، قال بريان نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة: "تعزيزاً لالتزام الإدارة (الأمريكية) بتنسيق استجاباتنا للتحديات الإقليمية، فإن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم جنبا إلى جنب مع تصرفات حلفائنا وشركائنا يستهدف الشبكات التي تساعد برامج الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية، في انتهاكٍ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".