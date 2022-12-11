"تنفيذاً لوعد بث الدفء في العلاقات".. وفد أميركي رفيع المستوى يتوجه إلى الصين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الأحد)، أنها سترسل وفداً رفيعًا إلى الصين خلال الأسبوع الجاري، هو الأوّل منذ الوعد الذي قطعه الشهر الماضي في بالي الرئيسان الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن، المُتمثّل ببثّ الدفء في العلاقات بين بلديهما.