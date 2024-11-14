لجنة عربية تدين الجرائم الإسرائيلية بحق التعليم في فلسطين

وأدانت اللجنة في التوصيات الصادرة اليوم في ختام أعمال دورتها الـ 108 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جرائم الاحتلال الإسرائيلي للعملية التعليمية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس التي تسببت في استشهاد أكثر من 12 ألف طالب، وإصابة أكثر من 20 ألف طالب، واستشهاد 561 معلمًا وإداريًا، وإصابة 3729 معلمًا وإداريًا بجروح، وتدمير 341 مدرسة حكومية وجامعة ومبان تابعة لها و65 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في قطاع غزة، وتعرض 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة الغربية للاقتحام والتخريب منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة، حتى منتصف نوفمبر 2024.