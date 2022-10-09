انتفاضة إيران الأكثر زخماً بين سابقاتها

اليوم، يقول مراقبون إن الاحتجاجات مختلفة عن سابقاتها، بسبب جملة من الأسباب، أبرزها التضامن بين المتظاهرين في مختلف المدن رغم قطع شبكات الإنترنت، واستمرار ذلك رغم القتل العلني الذي تقوم به قوات الباسيج بناءً على أوامر خامنئي، وبحسب منظمة هيومن رايتس الإيرانية التي تتخذ من أوسلو مركزاً لها، يناهز عدد الضحايا الذين سقطوا على يد أجهزة ميليشيا الحرس الثوري الايراني منذ مقتل أميني إلى اليوم المئة قتيل.